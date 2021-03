Weniger weiße Flecken in Ellwangens Umgebung

Internet Fast 280 Haushalte in der Ellwanger Umgebung haben nun Zugang zum Glasfasernetz.

Ellwangen-Eggenrot. 180 Haushalte können sich nun über schnelleres Internet freuen – denn der Anschluss des zweiten Bauabschnitts ans Netz des EllwangerBreitbandausabaus wurde offiziell in Betrieb genommen. Mittlerweile wurde das Netz in den Teilorten Neunstadt, Beersbach, Holbach, Stocken, Eggenrot, Altmannsrot, Schönau und Kalkhöfe vom künftigen Betreiber, der Netcom, in Betrieb genommen.

Landrat Dr. Joachim Bläse betont, wie wichtig dieser Schritt für die Zukunft des Ostalbkreis sei – man müsse den Ballungszentren Paroli bieten: „Gerade in der heutigen Zeit, in der das Digitale einen immer wichtigeren Stellenwert