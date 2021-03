Uwe Wolf ist neuer VfR-Cheftrainer

Er hat als Verteidiger unter anderem für den 1. FC Nürnberg und den TSV 1860 München in der Bundesliga gespielt. Als Trainer der Münchener Löwen kennt er die Ostalb-Arena (damals noch Scholz-Arena) aus zwei Gastspielen. Beim SV Wacker Burghausen stand Uwe Wolf 101 Spiele in der 3. Liga und der Regionalliga als Trainer in der sportlichen Verantwortung, ehe er im März 2017 beurlaubt wurde, sich dann eine Auszeit im bezahlten Fußball gönnte und ab Mai 2020 den heimischen Kreisligisten SV Mehring trainierte. Am Samstag wird Uwe Wolf bei Schott Mainz erstmals als neuer Chefcoach des VfR Aalen an der Seitenlinie