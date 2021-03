Einmal um die halbe Welt geflogen

Flugsport Die Fliegergruppe Ellwangen gibt Einblicke in ihre Tätigkeiten: Der Flugplatz in Ellwangen-Erpfental bietet beste Voraussetzungen für tolle Segelflüge.

Insgesamt dreizehn Segelflieger der Fliegergruppe Ellwangen haben in der abgelaufenen Flugsaison zusammen mit ihren Flügen ein halbes Mal die Welt umrundet. Marvin Trost und Philipp Funk sind dabei gleich zweimal in den Top-Ten-Rängen der Deutschen Meisterschaft im Segelflug (DMST) gelandet. Jeweils die fünften Plätze der 15 Meter-Klasse und der Standard-Klasse im Baden-Württembergischen Luftfahrtverband gingen dabei an die beiden Ausnahmepiloten der Fliegergruppe Ellwangen.

Streckenflieger sind Frühaufsteher. Schließlich geht es darum, eine umfangreiche Flugvorbereitung zu erledigen, bis es dann meist gegen zehn oder elf Uhr losgehen