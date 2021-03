Bunte Freuden zu Ostern

Ostern Der Gartenbauverein war fleißig und hat sich um die Osterdeko für den Bopfinger Marktbrunnen gekümmert. Die wird am Donnerstag angebracht.

Bopfingen

Das erste große Feiertagswochenende 2021 rückt näher. Ostern ist die Zeit, in welcher die Natur wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Um dies zu zeigen, schmückt der Gartenbauverein Bopfingen seit circa 30 Jahren den Bopfinger Marktbrunnen österlich. Auch in diesem Jahr soll es wieder bunt werden am Marktplatz.

Dazu haben sich einige Mitglieder des Vereins in eine Halle des Bopfinger Bauhofes einquartiert und basteln die verzierten Bögen. Ein Team aus sechs Frauen und einem Mann sind dazu im Einsatz. „Dieses Jahr sind wir, dank Corona, sieben Leute. Sonst sind es weniger“, sagt Renate Wöhrle, die beim Gartenbauverein