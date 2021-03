Radeln zwischen Fluss und Industrie

Aalen

Offiziell eröffnet worden ist der 2. Abschnitt des Radwegs entlang des Kochers zwischen der Burgstall- und der Industriestraße zwar erst am Mittwoch. Unter die Räder genommen haben ihn 2021 aber bereits 6053 Menschen. Stand Mittwoch, 13 Uhr. Das belegt der Zähler an der Strecke. Per Lichtschranke erfasst die ECO-Säule an der Burgstallstraße jedes Fahrrad, das passiert. „Funktioniert bei Fußgängern nicht“, weiß Stefan Overmann, der Leiter des Stadtmessungsamtes.

Sein Chef, Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, ist begeistert. Stadtteile verbinden, sei das Ziel im Radwegenetz.