Die Anzahl der Infizierten steigt wieder

Rosenberg. Mit ernsten Worten eröffnete Rosenbergs Bürgermeister Tobias Schneider die jüngste Gemeinderatssitzung. Nach zwei Wochen ohne Corona-Infizierte seien die Infektionszahlen nun wieder auf sieben Fälle gestiegen. Schneider informierte weiter, dass von den über 160 angeschriebenen Mitbürgern über 80 Jahren sich 26 gemeldet haben. Diese sollen am Dienstag, 30. März, in Neuler geimpft werden.

Die Beschäftigten in den beiden Kindergärten der Gemeinde und in der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule nehmen derweil an einem Pilotprojekt teil: Sie können jeweils montags und donnerstags einen Selbsttest machen. Schneider appellierte an