„Hey Hamburg, kennst Du Duala Manga Bell?“

Heimatgeschichte Eine Ausstellung im Museum am Rothenbaum in der Hansestadt hat Beziehungen zu Aalen.

Hamburg/Aalen. Unter obigem Titel wurde am 12. März im Hamburger Museum am Rothenbaum eine Ausstellung eröffnet, die auch zu Aalen in Beziehung steht. Gezielt sollen erstmals junge Besucher und Familien an die Themen Rassismus, Kolonialismus und Erinnerungskultur herangeführt werden: unter anderem mit der tragischen Lebensgeschichte des kamerunischen Königs Manga Bell, der seine schönsten Jugendjahre in Aalen verbracht hatte. Er wurde zu Beginn des Ersten Weltkriegs in seiner Heimat von der deutschen Kolonialregierung wegen nie bewiesener Spionage durch den Strang hingerichtet.

Rudolf Manga Bell besuchte als Jugendlicher 1891 zusammen mit