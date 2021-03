Shutdown an Ostern: Was die Kirche sagt

Aalen. Nach Ostern 2020 steht auch das diesjährige Auferstehungsfest im Zeichen eines strengen Corona-Lockdowns. Kirchen sollen auf Bitte von Bund und Ländern auf Präsenzgottesdienste verzichten.

Die evangelische Kirchengemeinde Aalen wird ihr gottesdienstliches Angebot an Ostern aufgrund der aktuellen Lage stark reduzieren, teilt Dekan Ralf Drescher mit. Damit wolle man ein klares Zeichen in die Mitte der Gesellschaft setzen. Gleichzeitig müsse man als Kirche aber auch den religiösen Bedürfnissen der Menschen in dieser Zeit in angemessener Weise gerecht werden. Denn: „Karfreitag und Ostern sind für uns die wichtigsten Feiertage“,