Schülerinnen sexuell missbraucht

Ein Lehrer der Waldorfschule Schwäbisch Hall muss für dreieinhalb Jahre in Haft. Der 63-Jährige soll sich an mehreren Mädchen vergriffen haben. Es kamen aber nur zwei Fälle zur Anklage.

Es ist der vorerst letzte Auftritt des 63-Jährigen vor einem großen Publikum: Als Kinder-Zirkusdirektor und Lehrer der Waldorfschule Schwäbisch Hall liebte er es, im Mittelpunkt zu stehen, die Menschen zu unterhalten. Am gestrigen Mittwoch allerdings zieht er sich mit zittrigen Händen die Kapuze vor die Augen, als er in Handschellen zur Urteilsverkündung in den vollen Saal des Landgerichts Heilbronn geführt wird.In blumigen Worten hatte er zu Prozessbeginn noch berichtet, mit welchem Herzblut er in den vergangenen knapp 30 Jahren seinen Job erfüllt habe, dass er „Mama und Papa in einem“ für