Statt Kaffee am Tisch serviert Beyza im Samocca nur „to-Go“

Aalen

Es ist Nachmittag. Beyza Turgut steht im Café Samocca hinter der Theke in der Aalener Innenstadt. Die 23-Jährige arbeitet dort, wo es herrlich nach frisch gebrühtem Kaffee riecht. Ein schöner Arbeitsplatz. Die Kunden, viele von ihnen sind Stammgäste, kommen, um eine Tasse Kaffee zu trinken, um dazu ein Stück Schokolade zu genießen und sich am Tisch mit Freunden und Bekannten zu einem Plausch zu treffen. „Das ist aktuell so leider nicht möglich“ erzählt Beyza Turgut. Sie hat Dienst – in dieser Woche Spätdienst mit sechs weiteren Kolleginnen und Kollegen. „Der geht