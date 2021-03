Bopfingen wird ihr „Tatort“

Lesung Die Schauspielerin Mechthild Großmann liest im Oktober in der Schranne aus „Ein Kräcker unterm Kanapee“ von Alan Bennett.

Bopfingen

Der „Tatort“ aus Münster ist der Quotenkönig in der ARD-Reihe. Das liegt nicht nur Jan-Josef Liefers und Axel Prahl, sondern auch an Mechthild Großmann, die als kettenrauchende Staatsanwältin mit Reibeisenstimme die beiden Männer immer wieder unsanft auf den Boden der Tatsachen holt.

Dass die Schauspielerin viel mehr kann, als „Tatort“, das beweist sie bald auch in Bopfingen. Mechthild Großmann liest am Freitag. 1. Oktober, in der Schranne aus Alan Bennetts „Ein Kräcker unterm Kanapee“. Karten für 21 Euro gibt es ab sofort im Rathausfoyer oder im TUI Reisebüro. Für Online-Tickets, die unter