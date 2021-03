Ein Dreier zur Feuertaufe in Mainz?

Fußball, Regionalliga Südwest VfR Aalens neuer Cheftrainer Uwe Wolf will am Samstag bei Schott Mainz gleich den ersten Sieg landen. Spiel ab 14 Uhr auf Kunstrasen.

Die ersten Trainingseinheiten unter dem neuen Cheftrainer sind absolviert. Am Samstag ab 14 Uhr gilt’s. Der VfR Aalen will versuchen, beim Tabellendrittletzten TSV Schott Mainz den nächsten Dreier einzufahren. Für Uwe Wolf ist es die Feuertaufe in seinem Amt als Chefcoach des Regionalligisten von der Ostalb.

Der 53-jährige Ex-Profi weiß genau, um was es geht. „Es sind noch 42 Punkte zu vergeben. Die wollen wir alle“, zeigte sich der Neue im Aalener Rohrwang gleich bei seiner Vorstellung am Mittwochnachmittag angriffslustig. Natürlich weiß er, dass das nicht klappen wird. Aber, betont er: „Wir werden in jedes Spiel