Anmeldesystem für Impftermine wieder offen - Nutzer im virtuellen Warteraum

Ab heute sollten in Baden-Württemberg wieder Termine für Corona-Impfungen vergeben werden. Doch es gibt Probleme.

Von diesem Freitag an sollen in Baden-Württemberg wieder Termine für Corona-Impfungen vergeben werden. Dies teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Termine können unter der Rufnummer 116 117 sowie online auf www.impfterminservice.de vereinbart werden. Das Gesundheitsministerium hatte die Anmeldesysteme geschlossen, nachdem der Bund die Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff für einige Tage ausgesetzt hatte. Um die Terminvergabe für Menschen über 80 auf der Warteliste voranzubringen, wurde die Schließung verlängert.

Doch aktuell müssen Impfinteressierte wieder warten. Auf der Seite des