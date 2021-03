Pünktlicher Impfstart in Neresheim

Impfungen Über das Wochenende werden knapp 200 Senioren Ü80 in der Härtsfeldhalle geimpft.

Neresheim

Pünktlich am Freitag, um 9.30 Uhr waren die ersten angemeldeten Seniorinnen und Senioren vor Ort in der Härtsfeldhalle, meist in Begleitung von Angehörigen. Ursprünglich war ja mal die Härtsfeld-Sportarena angedacht. Aber da nur ein, anstatt der anfangs im Gespräch gewesenen zwei Impfteams kommt, ist die Härtsfeldhalle auch ganz prima geeignet.

Am Nebeneingang warten schon die ersten Mitarbeiter der Stadt. Hände desinfizieren, Körpertemperatur checken. Dann geht es den Gang entlang weiter zu Anmeldung. Im Vorraum stehen Stühle und es läuft ein Aufklärungsfilm über Corona und Impfen. In der Halle dann das Aufklärungsgespräch