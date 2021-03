Umsatzwachstum dank Corona

Heidenheim

Es hatte sich schon im Laufe des vergangenen Jahres abgezeichnet: Die gestiegene Nachfrage nach Desinfektionsmitteln in der Covid-Pandemie hat den Umsatz der Hartmann AG auf ein neues Rekordhoch steigen lassen. Der Umsatz wächst um 15 Prozent auf 2,433 Milliarden Euro. In der Sparte Infektionsmanagement liegt das Plus sogar bei mehr als 60 Prozent. „Die Pandemie führte bei Umsatz und Ergebnis zu positiven Sondereffekten. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Covid-19 die Marktteilnehmer der Gesundheitssysteme und damit auch uns vor große Herausforderungen stellen wird“, erklärt Vorstandschefin Britta Fünfstück.