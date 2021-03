Der Vater des Gmünder Alb-Marathons ist tot

Bis vor wenigen Wochen hat er sich noch auf seinen nächsten Marathonlauf vorbereitet, den er im Mai laufen wollte. Das war ihm nicht mehr vergönnt. Von einem plötzlichen Schlaganfall Ende Februar hat sich Erich Wenzel – Gmünds Sportpionier des Jahres 2016 – nicht mehr erholt. Der Vater des Gmünder Alb-Marathons ist am Mittwoch im Alter von 75 Jahren gestorben.

Geboren am 12. Mai 1945 in Johannesberg (Kreis Gablonz) in der damaligen Tschechoslowakei zählte der junge Erich Wenzel zu den Sudetendeutschen, die – zunächst mit der Mutter und der älteren seiner beiden Schwestern – in Schwäbisch Gmünd eine neue Heimat