Joachim Krauth läuft Marathon-Bestzeit

Leichtathletik ASA-Triathlet Beim Eliterennen in Dresden neue Marathon-Bestzeit.

Intensiv hatten sich Triathlet Joachim Krauth und Mittelstreckenläufer Christoph Wallner, beide aus Aalen in den vergangenen Wochen auf ihren ersten Wettkampf seit langer Zeit vorbereitet.

Am vergangenen Samstag fand ein Einladungswettkampf für Profis auf einer abgesperrten Rundstrecke in einem Park in Dresden statt, ohne Zuschauer und mit einer begrenzten Teilnehmerzahl. Der für die Aalener Sportallianz startende Joachim Krauth erzielte im Marathon eine neue Bestzeit, Wallner musste aufgrund einer kurz zuvor erlittenen Verletzung passen.

Auf dem zwei Kilometer langen Rundkurs wurden ein Zehn-Kilometer-Lauf, ein Halbmarathon und ein Marathon