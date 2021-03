Abtsgmünd visiert Kita-Neubau an

Kinderbetreuung Im Gemeinderat wird der Kindergartenbedarfsplan für 2021/22 vorgestellt. Was Amtsleiterin Sonja Rettenmaier erklärt und wie die Lage in den einzelnen Einrichtungen ist.

Abtsgmünd

Die Gemeinde muss sich mit einem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung befassen. Dafür ist ein in der „Hirtenklinge“ anvisierter Neubau eines Kinderhauses nötig. Noch reichen derzeit die Betreuungsplätze in der Gesamtgemeinde aus, aber nicht mehr lange. Ganztagesplätze sind knapp.

So lautet, kurz zusammengefasst, das Fazit des Kindergartenbedarfsplans für 2021/22, den Sonja Rettenmaier, Leiterin des Amtes für Familie und Bildung, am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderates vorstellte. Nur weil beim bestehenden Kinderhaus eine Naturkindergartengruppe gegründet wurde und weil der katholische Kindergarten St.