OB Dambacher: „Warme Worte helfen nicht.“

Ellwangen. In einem offenen Brief hat sich die SPD-Fraktion an OB Michael Dambacher gewandt. Herbert Hieber greift für die Fraktion die Aussage von Kanzlerin Angela Merkel vom 25. März auf. Demnach sei es „keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen oder Rostock getan wurde. Alle können das machen und die Bundesregierung wird immer unterstützend tätig sein.“

Die SPD-Fraktion appelliert, eine Art Runden Tisch mit Vertretern von Stadt, Gemeinderat und unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppierungen einzuberufen, um „dann, wenn z. B. Bund oder Land angekündigtes Testmaterial nicht