Hall: Inzidenz geht an die 400er-Marke

Schwäbisch Hall. Trotz Ausgangssperre ist keine Besserung in Sicht: Die Inzidenz und Anzahl der Neuinfektionen steigt im Landkreis Schwäbisch Hall weiter stetig an. Die Inzidenz liegt nun kreisweit bei 396,9. Es gab 781 Neuinfizierte in den letzten sieben Tagen. Damit liegt der Kreis auf Platz 5 in Deutschland und ist Spitzenreiter in Baden-Württemberg.

Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor diffus, von Kindergärten über Schulen und Firmen reicht die Bandbreite der Infektionsherde, es gibt aber auch gut ein Drittel, bei dem keine vorherige Kontaktperson ermittelt werden konnte. Rund 2850 Menschen befinden sich derzeit