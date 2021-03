Anna Rupprecht verpasst in Sibirien die Top Ten

Platz 5 in der Qualifikation am Freitag, Platz 5 im Probedurchgang am Samstag, Platz 6 im ersten Wertungsdurchgang. Am Ende stand für die Degenfelder Weltcupspringerin Anna Rupprecht „nur“ Rang 14. „Wir sind schon ein bisschen enttäuscht“, sagte Bundestrainer Andreas Bauer nach dem ersten Weltcupspringen dieses Wochenendes im russischen Chaikovsky. „Jetzt muss ich meine Mädels erst mal wieder aufrichten.“

Dabei hatte das Finalwochenende dieser Skisprungsaison im Süden Sibiriens für die 24-jährige Mixed-Weltmeisterin glänzend begonnen. Mit Platz fünf zeigte sie in der Qualifikation am Freitag, dass mit