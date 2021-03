Schnelles Internet für 25 Wohneinheiten

Neuler-Gaishardt. In Gaishardt laufen umfangreiche Tief- und Straßenbauarbeiten. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Jetzt erfolgte die offizielle Inbetriebnahme der in diesem Abschnitt geschaffenen 25 Hausanschlüsse der Breitbandversorgung.

Die Gemeinde Neuler saniert in Gaishardt die Wasserleitungen und die Abwasserkanäle. In diesem Zuge werden Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt. Abschließend wird ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Insgesamt investiert die Gemeinde rund 2,3 Millionen Euro, weiß der Kämmerer, Andreas Bieg. Das Ganze erfolge in zwei Bauabschnitten, der erste sei bereits zum Jahresende 2019 abgeschlossen