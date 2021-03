Wort zum Sonntag

Der Königsweg

Aalen. In meiner Kindheit liebte ich den Kanon: Froh zu sein, bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König!“. Die Freude als Kennzeichen dafür, ein König zu sein. An diesem Sonntag, Palmsonntag, feiern wir einen König. Ob er wohl an diesem Tag fröhlich war? Als Geste der Bescheidenheit ritt er auf einem Esel, nicht auf einem Pferd, nach Jerusalem hinein. Die Menschen, zumindest ein Teil der in der Stadt Anwesenden, jubelten ihm zu: Hosianna, dem Sohn Davids! Sie ehrten ihn mit Palmen und rollten ihm mit ihren Kleidern den „roten Teppich“ aus. Davon träumen heute viele, die zu Castingshows gehen, die jede