Viel Lob für das mobile Impfzentrum

Pandemie 438 über 80-Jährige aus Bopfingen, Kirchheim und Riesbürg haben ihre Erstimpfung erhalten. Am 3., 5. und 6. Mai erfolgt die zweite Impfung. Bürgermeister freuen sich über einen vollen Erfolg.

Bopfingen

Viel Lob für die gemeinsame Impfaktion von Bopfingen, Kirchheim und Riesbürg in der Stauferhalle. Lob für den Landrat, der Teams und Impfstoff aus dem Ministerium in Stuttgart losgeeist hat, Lob auch für das DRK Aalen, dass die Aktion professionell begleitet hat, für die Feuerwehr, die die über 80-Jährigen zum Termin gebracht hat, für die Belegschaften in drei Rathäusern, die Namen gesammelt, viel telefoniert und Termine vereinbart haben und für Bopfingens Bauhof, der das Impfzentrum ruckzuck aufgebaut hat.

Ihnen allen ist es zu verdanken, dass das Mobile Impfzentrum in der Stauferhalle ein voller Erfolg wurde, betonen die