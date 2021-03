Firma Ladenburger will Pellets-Werk in Kerkingen bauen – Gemeinderat begrüßt dies

Wirtschaft Die Firma Ladenburger baut in Kerkingen eine neue Produktionsstätte für Tierstreu-Pellets. Auf rund vier Hektar Fläche der „Moosweise“, die dem Unternehmen gehöre, soll das Werk entstehen und an die bestehenden Anlagen in Richtung Unterschneidheim (auf dem Foto unten zu sehen) anschließen. Das Areal liege zur Hälfte auf Bopfinger und zur anderen Hälfte auf Unterschneidheimer Gemarkung, informierte Erster Beigeordneter Andreas Rief am Donnerstagabend den Gemeinderat. Die Kommunen müssten daher eine Vereinbarung unterzeichnen, auch die Frage der Steuerverteilung sei zu klären. Bürgermeister Dr. Gunter Bühler, der