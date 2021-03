B 29: Baustelle rückt bald nach Essingen

Infrastruktur Frank Engelhard ist Projektleiter auf der B-29-Baustelle und weiß genau, was wo passiert. Er erklärt den Gemeinderätinnen und -räten, was auf der Baustelle ansteht.

Essingen

Ein „Jahrhundertbauwerk“ nannte Bürgermeister Wolfgang Hofer in der Gemeinderatssitzung das, was derzeit vor den Toren Essingens entsteht. Die B 29 wird vierspurig ausgebaut, Brücken werden geschaffen, Erdmassen bewegt. Projektleiter Frank Engelhard brachte die Rätinnen und Räte am Donnerstag auf den aktuellen Stand auf der Baustelle. Momentan seien die Bautrupps mit Bauabschnitt eins beschäftigt. Ziel sei, den Verkehr bis Jahresende auf die Südseite, also in Richtung Aalen, zu verlegen.

Eine Herausforderung aus Sicht des Planers: Der Bau der Brücke über die B 29 und über die Gleise in Richtung Forst. Dazu seien