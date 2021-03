Impfstopp: neue Termine für Betroffene

Aalen. Sie waren kurz vor der Impfung: 705 Menschen im Ostalbkreis wurde in der vergangenen Woche der Impftermin mit AstraZeneca gestrichen, weil unklar war, ob der Impfstoff bedenklich ist oder nicht. Mittlerweile gelten diese Bedenken als ausgeräumt. Doch was ist mit den abgesagten Terminen? „Bedingt durch die bundesweite Aussetzung von AstraZeneca-Impfungen vom 15. bis 18. März konnten im Kreisimpfzentrum Ostalbkreis 705 Impftermine nicht durchgeführt werden“, bestätigt das Landratsamt. Ab dem 19. März liefen die Impfungen wieder an. Jedoch habe die entsprechende Information „nicht alle, deren ursprünglich gebuchter