Aalen: Öffnet City ab dem 15. April?

Pandemie OB Thilo Rentschler schreibt an Manfred Lucha und bietet Aalen als Modellprojekt nach Tübinger Vorbild an.

Aalen. Angesichts des fortdauernden Corona-Lockdowns mit nur kurzen Unterbrechungen ist OB Thilo Rentschler in ernsthafter Sorge um die Existenz von Aalens Handel, Gastronomie und Kulturschaffenden. Darum hat er sich am Freitag mit einem Schreiben an Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha gewandt. Darin beantragt er zu prüfen, ob eine Öffnung des Aalener Einzelhandels, der Gastronomie und der Dienstleistungsbetriebe ab dem 15. April möglich sei.

Dazu bietet Rentschler die Öffnung der Aalener Innenstadt nach dem Vorbild Tübingens als Modellprojekt an. „Ich bin mir sicher, dass eine Rückkehr zum