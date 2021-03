Schloss Kapfenburg soll unterirdisch ausgebaut werden

Innovation Die Internationale Musikschulakademie ist in die Jahre gekommen. Nun sind neue Räume hinter der Burgmauer geplant. Die Details zum Plan.

Der Plan ist spektakulär. Da sind sich am Ende alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser vermutlich historischen Online-Pressekonferenz einig. Bei der ging es am Freitag einmal nicht um die Bewältigung der Pandemie. Das machte Landrat a.D. Klaus Pavel gleich zu deren Beginn deutlich. Es geht vielmehr um die Stiftung Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg, der Stiftungsvorstand er ist. „Was wir präsentieren, ist meiner Meinung nach sensationell“, sagt Pavel. Und verspricht nicht zu viel. Die Kapfenburg soll ausgebaut und modernisiert werden. Ohne, dass dabei in die Gestalt des Baukörpers eingegriffen