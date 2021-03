Dorfplatzgebäude soll Dorfgemeinschaft aktivieren

Rainau. Die Wohnumfeldmaßnahme „Schloßberg“ in Schwabsberg ist voll in der Ausführungsphase. Wie das erweiterte Rathaus aussehen wird, ist gut erkennbar und so konnten sich die Räte bei der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend in der Dalkinger Mehrzweckhalle mit weiteren Maßnahmen des Sanierungsgebietes „Schloßberg“ beschäftigen.

Der neu entstehende Dorfplatz soll ein Dorfplatzgebäude erhalten. Unterteilt werden solle es in einen abgeschlossenen Teil mit Küchenzeile und ein offenes überdachtes Gebäude. Die Arbeitsgemeinschaft Bauen und Technik hat mit Architekt Karl Wanner eine Variante erarbeitet, für die