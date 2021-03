Auftakt zum Impfen in Ellenberg

Pandemie Das Mobile Kreisimpfteam verabreicht 74 Männern und Frauen am Samstag in der Elchhalle die erste Impfung gegen Corona. Die Rathausteams übernehmen im Vorfeld die Organisation.

Ellenberg

Beim ersten von zwei Impfterminen in Ellenberg sind am Samstag 74 Bürgerinnen und Bürger der Virngrundgemeinden Ellenberg, Stödtlen und Wört gegen das Coronavirus geimpft worden. Nachdem alles glatt lief, soll in sechs Wochen auch die zweite Impfaktion in der Elchhalle stattfinden.

Die Verwaltungsteams der drei Gemeinden hatten im Vorfeld ihre über 80-Jährigen angeschrieben und im Fünf-Minuten-Takt einbestellt. Bei der Aktion waren die Rathausmitarbeiterinnen Marion Blumenstock-Pflanz (Ellenberg) und Helen Reeb (Stödtlen) präsent. Die dem Impftermin zugeteilte Menge an Impfdosen war jedoch auf maximal 74 Personen begrenzt.