Friedhöfe: Bürger sollen mitreden

Eine Überdachung vor der Aussegnungshalle des Friedhofs in Lauchheim ist erst mal vom Tisch. So erfuhren es die Bürgerinnen und Bürger an der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Die Entscheidung, das Vorhaben nicht umzusetzen, hatten die Räte bereits während einer Klausurtagung im Januar getroffen. Als Gründe fasste Stadtkämmerin Vanessa Wille zusammen: „Es sind die Kosten und die Tatsache, dass bisher keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden konnte.“

Dafür will die Stadt Lauchheim nun zügig die Neukonzeption der städtischen Friedhöfe in Lauchheim und Hülen vorantreiben, denn für beide wurde bereits