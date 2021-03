Palmsonntag mit Freiluft-Gottesdienst

Ellwangen

Der Palmsonntag ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit. Mit ihm beginnt die Karwoche. An ihm feiern die Christen den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Ellwanger katholischen Gemeinden begingen dieses Fest mit Palmweihe und Gottesdienst. Unter den gegebenen Umständen am Sonntagvormittag im Freien.

Bereits am Tag zuvor war in der Schönenberg-Wallfahrtskirche ein Vorabendgottesdienst gefeiert worden. Pfarrer Martin Leitgöb bezeichnete den Feiertag als großes Eingangstor in die Karwoche. Gerade in der augenblicklich schwierigen Zeit sei das Leiden, Sterben und die Wiederauferstehung ein besonderes Zeichen, wie viel Unwegsames