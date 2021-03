Ellwanger Schwere exakt gemessen

Ellwangen

In Ellwangen wird aktuell mit dem Absolutgravimeter FG5 301 die Schwerkraft gemessen. Was es damit auf sich hat, erklärte, auch für Laien verständlich, Dr. Axel Rülke vom Bundesinstitut für Kartografie und Geodäsie (BKG) in einem Onlinevortrag.Die Schwerkraft, die sich zusammensetzt aus der Erdanziehungskraft (Gravitation) und der Fliehkraft (resultierend aus der Erdrotation), ist nicht überall gleich. Wer in Physik in der Schule aufgepasst hat, erinnert sich vielleicht noch an den Wert 9,81 Meter pro Quadratsekunde, der mittlere Wert der Fallbeschleunigung auf der Erdoberfläche.Tatsächlich