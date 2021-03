Auch Eckl bleibt beim TSV Essingen

Die 29-jährige Offensivkraft Johannes Eckl hat seinen Kontrakt beim Verbandsliga-Spitzenreiter TSV Essingen um zwei weitere Jahre, bis Sommer 2023.

2018 ist Eckl von der SG Bettringen ins Schönbrunnenstadion gewechselt. Aufgehalten haben ihn nur Verletzungen. „Mein Achillessehnenriss hat mich natürlich zurückgeworfen, insgesamt aber kann ich auf eine gute Zeit beim TSV zurückblicken“, sagt Eckl nach der Unterschrift.

Drei Treffer hat er in dieser bislang so lange unterbrochenen Saison beigesteuert, seinen Teil dazu beigetragen, dass der TSV an der Spitze der Verbandsliga thront. Ein weiterer Treffer im Pokal kam dazu. Wenngleich