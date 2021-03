„Querdenken-7171“ trifft auf Antifa

Demonstration Angespannte Stimmung herrschte beim Aufeinandertreffen von Querdenken und Antifa. Die Polizei war in entsprechender Stärke im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd

Los ging’s mit Musik und Abstand bei „Horn for Hope“, geendet hat es mit schätzungsweise 400 Menschen auf dem Marktplatz. Gleich drei Demos gab es am Sonntag in der Gmünder Innenstadt. Wegen Konfliktpotenzial war die Polizei stark vertreten. Unterm Strich blieb’s friedlich.

Die mit Abstand größte Demo am Sonntag war die von „Querdenken-7171“. Laut Schätzung der Polizei versammelten sich rund 400 Demonstrierende zunächst auf dem Gmünder Marktplatz, um von dort aus durch die Innenstadt zu ziehen. Mit der Aktion teilten die Teilnehmer ihre Abneigung gegenüber den Coronamaßnahmen mit.