Wolfgang Gokenbach wird verabschiedet

Aalen-Fachsenfeld. In einem Gottesdienst wurde Pfarrer Wolfgang Gokenbach am Sonntagnachmittag in der evangelischen Kirche in Fachsenfeld nach 36 Dienstjahren aus dem aktiven Pfarrdienst verabschiedet.

Seine letzte Predigt gründete Gokenbach auf Psalm 118 und ging dabei mit großer Dankbarkeit und Demut auf die unterschiedlichen Stationen seines beruflichen Werdegangs und die Vielfalt des Pfarrberufs ein. Dekan Ralf Drescher nahm die Entpflichtung vor und dankte dem scheidenden Pfarrer für seinen langjährigen Dienst. „Sie haben das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und in vielfältiger Form die Botschaft von Gottes Treue bezeugt.