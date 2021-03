Tablets, Beamer & Co. für die Schule

Lauchheim. Auf ein Sofortausstattungsprogramm mit der Anschaffung von 66 mobilen Endgeräten folgte ein Medienentwicklungsplan (MEP). Nun nimmt das digitale Geschehen an der Deutschorden-Schule weiter Fahrt auf. 147 100 Euro erhält die Stadt Lauchheim im Rahmen des „Digital-Pakts-Schule“ an Fördermitteln. Was der MEP zugrunde legt, wurde gebündelt erfasst und ausgeschrieben. Im Gemeinderat Lauchheim konnten sich die Ergebnisse sehen lassen.

17 digitale Tafeln mit ebenso vielen Einschubcomputern und weiterem Equipment sollen allein schon für die Realschule angeschafft werden.

Dienstleistungen für digitale Welt

Dazu stehen für