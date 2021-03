Klopapier hilft nicht mehr gegen Geschäftsschließungen

Corona Seit Montag gelten neue Regeln – betroffen sind mehrere Bereiche des Lebens. Und in den Kliniken steigen die Fallzahlen mit Corona.

Aalen

Mit „Erstaunen“ hat man es im Landratsamt in Aalen zur Kenntnis genommen, dass in der jüngsten Novelle der baden-württembergischen Corona-Verordnung auch zu Lockerungen gekommen ist. Denn wie Susanne Dietterle, vom Landratsamt bestätigt, gibt es seit diesem Montag erneut Änderungen in den Regeln, wer wen besuchen darf.

Kontakte: So dürfen seit Montag maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten zusammenkommen. Davor hatte die Regel gegolten: „Ein Haushalt + eine Person“. Jetzt können sich zum Beispiel befreundete Paare wieder treffen. Und Paare, die nicht zusammenleben, gelten dabei als ein Haushalt.