Geflügelpest im Rems-Murr-Kreis

Waiblingen. Durch eine Lieferung von Junghennen aus einem mit Geflügelpest infizierten Betrieb in Nordrhein-Westfalen ist die Seuche in Geflügelbestände in Baden-Württemberg und in den Rems-Murr-Kreis gelangt, teilt das Landratsamt mit. Das nationale Referenzlabor für Geflügelpest am Friedrich-Löffler-Institut (FLI) in Riems habe das hochpathogene Geflügelpestvirus Subtyp H5N8 nachgewiesen.

Das Veterinäramt des Landratsamts habe daraufhin den Ausbruch der Geflügelpest für den Rems-Murr-Kreis am 26. März amtlich festgestellt. Am 27. März wurde in einem Radius von drei Kilometern um