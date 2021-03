Nachhilfe für alle?

Noch ist unklar, wie es nach den Osterferien an Schulen weitergeht. Die Pläne der Landesregierung von Baden-Württemberg für die Zeit ab 12. April stehen noch aus. Am Montag trafen sich Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne), seine Fachminister Susanne Eisenmann (Kultus, CDU) und Manfred Lucha (Gesundheit, Grüne) per Videokonferenz mit Vertretern von Lehrern und Eltern, um zu besprechen, ob, wie und unter welchen Voraussetzungen weitere Klassen nach den Ferien wieder Präsenzunterricht erhalten sollen.Jenseits solch kurzfristiger Fragen steht fest: Die Pandemie wird pädagogische Langzeitfolgen haben.