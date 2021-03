Zug-Lärm stört den Schlaf der Anwohner

Aalen

Ihre Nachtruhe werde nachts durch lautes Hupen gestört – und das bereits seit Ende Dezember. Anwohner des Platanenwegs halten das nicht mehr aus. „Ab zwei Uhr morgens hören wir alle in der Nachbarschaft ein so lautes Getröte, da helfen nicht einmal mehr die Ohrstöpsel“, beschwert sich eine Anwohnerin. Sie vermuten, das laute Hupgeräusch komme von den Go-Ahead-Zügen am Bahnhof. „Es hört sich in der Nacht immer so an, als würden sie vor jedem Losfahren erst einmal die Hupen testen“, sagt sie weiter. Und das in jeder Nacht. „Es gibt viele, die morgens aufstehen und