Bürgermeisterkandidaten online zu sehen

Unterschneidheim. In gut dreieinhalb Wochen will Unterschneidheim einen neuen Schultes wählen, doch von Wahlkampf ist vor allem coronabedingt bislang nichts zu spüren in der Gemeinde.

In der jüngsten Sitzung beriet nun der Gemeinderat, wie eine öffentliche Kandidatenvorstellung pandemiegerecht über die Bühne gehen kann. Bürgermeister Nikolaus Ebert erarbeitete hierfür im Vorfeld mit den stellvertretenden Bürgermeistern Hermann Geiger und Ansgar Uhl einen Vorschlag, den der Gemeinderat nun einstimmig unterstützte.

Keine Präsenzveranstaltung

Demnach soll es keine Präsenzveranstaltung mit Publikum geben. Statt dessen wird es eine Online-Liveübertragung