Gackern auf Schwäbisch

Die ganze Welt ist voll von Sachen - und es ist wirklich nötig, dass jemand sie findet: Dieser Spruch von Pippi Langstrumpf ist Antje Tresp-Weltes Motto für das Schreiben. Der gebürtigen Aalenerin, die mit ihrer Familie in Radolfzell am Bodensee lebt, bereitet das Schreiben für Kinder sehr viel Freude. Aus ihren Ideen-Fundstücken spinnt sie spannende, mit Fantasie und Spaß gewürzte Geschichten, die zusammen mit schönen Illustrationen die Reise in die weite Welt des Lesens antreten dürfen.

Die Corona-Zeit hat Antje Tresp-Welte dazu genutzt, um ihr drittes Kinderbuch zu veröffentlichen: „Ein Fall für Misses Gackgack –