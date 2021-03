Die Fabrik der Zukunft steht in Wört

Wört

Komplett durchdigitalisiert ist die neue Fabrik von TE Connectivity in Wört. Beim Unternehmertreff digital der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WiRo stellte sie Daniel Kohl, Digital Factory Coordinator bei TE Connectivity, per Videoschalte vor. Am Doppelstandort Dinkelsbühl-Wört stellt der internationale Konzern mit mehr als 1800 Mitarbeitern Steckverbindungssysteme für die Autoindustrie her. Weltweit arbeiten rund 78 000 Menschen für TE.

Der schwäbisch-fränkische Standort zeichne sich durch eine hohe Fertigungstiefe aus, so Kohl: Viele Prozesse und Fertigkeiten seien hier gebündelt, die Produkte von TE Connectivity weltweit gefragt.