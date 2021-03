Geldstrafe für Maskenverweigerer

Aalen. Zu einer Geldstrafe wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung ist ein 45-jähriger Aalener am Amtsgericht von Richter Martin Reuff verurteilt worden. Staatsanwältin Luisa Thomasberger legte dem 45-jährigen W. zu Last, am 17. Oktober die Filiale eines Kaffeekonzerns in Aalen ohne Maske betreten zu haben, was dort Vorschrift sei.

Auch nach mehrmaliger Aufforderung habe er keine aufgesetzt, zudem habe er die Filialleiterin und eine Angestellte mehrmals massiv beleidigt. Später sei er wieder gekommen und habe die Angestellten, vor dem Schaufenster stehend, mit Gesten bedroht. So sei er sich mit dem Finger über den Hals gefahren.