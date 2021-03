Bläse verlangt mehr Klarheit und mehr Verlässlichkeit

Corona Der Ostalb-Landrat Dr. Joachim Bläse kritisiert die Politik in Berlin und in Stuttgart und sorgt sich, dass die Bürger das Vertrauen in den Staat verlieren.

Aalen

Kritische Worte gab’s von Landrat Dr. Joachim Bläse an die Adresse von Bundes- und Landesregierung wegen deren Corona-Politik. „Mit Verwunderung“ habe er das Durcheinander in der vergangenen Woche erlebt. Angesichts einer 7-Tage-Inzidenz von über 160, gerechnet auf 100 000 Einwohner bei steigender Tendenz sagt Bläse: „Krise braucht Führung und Verantwortung.“ In Richtung Stuttgart und vor allem Berlin verlangt Bläse „mehr Klarheit, mehr Verlässlichkeit und mehr Planungssicherheit“. Bläse: „Sonst verlieren die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in den Staat.“

Im Landkreis trage