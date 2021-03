30 Bauplätze für Westhausen

Gemeinderat Im neuen Baugebiet „Josefskapelle“ will die Kommune eine große Vielfalt neuer Wohnformen zulassen.

Westhausen

Wegen ungebrochen hoher Nachfrage nach Bauland, will Westhausen ein weiteres Baugebiet erschließen. In der neuen Wohnsiedlung „Josefskapelle“ sollen rund 30 neue Bauplätze entstehen.

Magdalena Bloss vom Architekturbüro Bloss aus Adelmannsfelden/Stuttgart hat nun im Gemeinderat die ersten Planungen zur Erschließung des neuen Baugebietes in Westhausen vorgestellt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf einer verdichteten Bebauung. „Das heißt, im Baugebiet Josefskapelle, sollen mehr Wohneinheiten geschaffen werden, als dies in den bisherigen bereits erschlossenen Baugebieten der Fall war“, so Bloss. Die geplante