Beitragseinzug in zwei Hälften

Für das Heimspiel des VfR Aalen am Karsamstag gegen Regionalliga-Schlusslicht Stadtallendorf (14 Uhr, Ostalb-Arena) wird sich Steffen Kienle einen neuen Sturmpartner suchen müssen. Für Toni Vastic war beim TSV Schott Mainz am vergangenen Samstag nach 39 Minuten nach einem heftigen Zweikampf Schluss. Der 28-jährige Österreicher musste verletzt das Feld verlassen. Verdacht auf Muskelfaserriss. Am Dienstag beschäftigte sich Vastic mit leichten Übungen abseits des Mannschaftstrainings selbst. Eine MRT-Untersuchung (Kernspintomographie) soll am Donnerstag genauere Erkenntnisse bringen.

