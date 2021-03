Einzelsprechzeiten statt Jugendtreff in der Alten Post

Oberkochen. Es ist still geworden im „Juze“. Sehr still, der zweite Lockdown zwang zum Dichtmachen. Wo sonst lebendiges Treiben und Kommunikation an der Tagesordnung sind, kann es keinen Einlass mehr für Gruppen geben. Nur noch Sprechzeiten können geordert werden. Einzeln, einfach in den Jugendtreff kommen, um sich Sorgen vom Leib zu reden oder sich Rat von den Sozialarbeitern zu holen. Lisa Bosch und die Jugendhilfe-Leiterin der Caritas Ostwürttemberg Corina Hobler stehen Rede und Antwort.

Lisa Bosch ist auch in der Schulsozialarbeit an der Dreißentalschule tätig. Ihre Kollegin Miriam Holzner tut dies im Ernst-Abbe-Gymnasium